В краткосрочной перспективе предлагается выполнить желания Незалежной.

Дания собирается передать Украине всю свою артиллерию, которая не нужна Копенгагену. Такому примеру следует последовать всем европейским странам. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

«Мы, Дания, решили передать Украине всю свою артиллерию… У нас есть оружие, боеприпасы, системы ПВО, которые мы пока не используем. Их нужно передать Украине», — приводит Jyllands Posten ее слова.

Фредериксен считает, что в краткосрочной перспективе необходимо выполнить желания Украины в плане вооружения, а в долгосрочной — принять ее в Евросоюз и Североатлантический альянс.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина боится вступления США в войну на Ближнем Востоке.

Продолжается ведение специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин. Решение о проведении было принято после обострения ситуации в ДНР и ЛНР из-за постоянных обстрелов регионов со стороны украинских боевиков.

Тогда в самопровозглашенных на тот момент республиках была объявлена эвакуация граждан донбасских регионов. Их лидеры обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой подтвердить независимость Луганской и Донецкой народных республик.

Именно так были подписаны договоры о сотрудничестве и дружбе с ЛНР и ДНР, после чего Совет Федерации и Государственная Дума ратифицировали эти соглашения.