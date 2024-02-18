«Страшный сценарий»: в Киеве испугались конкуренции за американское оружие

Вашингтон уже заставляет украинских властей искать новых поставщиков ракет.

Украинские власти боятся, что Соединенные Штаты вступят в войну на Ближнем Востоке, тогда ведь Киеву придется конкурировать за американское оружие. Об этом заявила член временной комиссии Верховной рады по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи Александра Устинова.

«Большая вероятность, что Америка таки вступит в войну. Тогда мы будем не только с Израилем конкурировать за предоставление оружия, <…> а мы будем конкурировать с американской армией», — сказала депутат в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

По словам парламентария, происходящее сегодня на Ближнем Востоке может стать для Украины «страшным сценарием», ведь тогда США будут снабжать оружием своих военных. Уже сейчас Вашингтон вынуждает Киев искать новые источники ракет.

Незалежная ведет переговоры с американской компанией Raytheon по расширению выпуска боеприпасов к ЗРК Patriot, но любое решение производителя натолкнется на бюрократию.

Ранее 5-tv.ru сообщал со ссылкой на вице-президента США Камалу Харрис, что у Вашингтона нет «плана Б» по помощи Украине. Американские чиновники несколько месяцев не могут согласовать новую партию вооружения для Киева.

Продолжается ведение специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин. Решение о проведении было принято после обострения ситуации в ДНР и ЛНР из-за постоянных обстрелов регионов со стороны украинских боевиков.

Тогда в самопровозглашенных на тот момент республиках была объявлена эвакуация граждан донбасских регионов. Их лидеры обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой подтвердить независимость Луганской и Донецкой народных республик.

Именно так были подписаны договоры о сотрудничестве и дружбе с ЛНР и ДНР, после чего Совет Федерации и Государственная Дума ратифицировали эти соглашения.