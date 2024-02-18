Актер уверен, что справится с серьезной ролью.

Российский актер театра и кино Никита Кологривый, не так давно прославившийся благодаря нашумевшему сериалу, во время встречи с председателем ЛДПР Леонидом Слуцким заявил, что сыграет роль политического деятеля Владимира Жириновского в фильме о его жизни. Видео с «переговоров» о новом проекте опубликовало издание NEWS.ru.

Актер уверен: он справится с задачей. Кологривый отметил, что слухи об исполнении Владимира Вольфовича ходят давно. Все гадают, правдивы ли они.

«А я скажу: я не только сыграю, но сделаю это лучше, чем любой артист в этой стране! Я докажу вам это и покажу. Так что ждите», — смело пообещал восходящая знаменитость.

Режиссером киноленты станет Александр Баранов, который уже работал над такими фильмами, как «Елки-2» и «День дурака».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актера Никиту Кологривого внесли в украинскую базу «Миротворец».