Радостное событие: в семье 61-летнего Виктора Рыбина скоро будет пополнение

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 111 0

Лидер «Дюны» Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова готовятся к рождению внука

Радостное событие: в семье 61-летнего Виктора Рыбина скоро будет пополнение

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Вместе с супругой музыкант накануне обсудил счастливые новости.

Основатель популярной группы «Дюна» Виктор Рыбин и его супруга Наталья Сенчукова готовятся к пополнению в семье. Счастливые новости пара обсудила в эфире программы на федеральном телеканале.

Как оказалось, скоро знаменитости станут дедушкой и бабушкой — их единственный сын Василий будет отцом. О радостном событии узнали после того, как Рыбин отпраздновал свое 25-летие.

В социальных сетях появился трогательный кадр, на котором Василий обнимает свою новую избранницу Валерию, ласково положив руки на ее округлившийся живот. Многие считают, что отношения у молодой пары начались еще тогда, когда сын музыканта был женат на подруге детства Дарье. Несмотря на сплетни, родители оправдывают любимого сына и искренне желают ему счастья.

«Детская любовь — она не всегда перерастает во взрослую», — рассказала Наталья Сенчукова.

Певец же уверен, что молодые люди вполне смогут обеспечить себя сами. Тем более, что родители подарили Василию дом на свадьбу с первой супругой Дарьей.

«Он прилично зарабатывает, и у него своя музыкальная школа, он и аспирант», — поделился мнением Рыбин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бузова выбрала имя будущему ребенку.

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