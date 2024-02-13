«У меня будет сын»: Бузова выбрала имя будущему ребенку

Кто станет отцом?

Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала, как хочет назвать своих детей. Артистка мечтает о пополнении, но ее личная жизнь полна разочарований. Однако, пишет издание 7Дней.ru, этот День влюбленных она проведет не одна.

Бывшая телеведущая скандального телепроекта «Дом-2» за кулисами одного из главных музыкальных шоу страны поделилась подробностями личной жизни. Романтический день певица проведет со своим коллегой Дмитрием Дибровым. Дело в том, что 14 февраля у них будут совместные съемки.

Времени на личную жизнь у Бузовой нет даже в праздники. Но романтичная натура не теряет веры в создание семьи и ждет своего принца. Певица мечтает о крепком брак и детях, а имена она им уже давно подобрала. Например, имя для сына она выбрала неслучайно — так звали ее парня в школе. С ним она провела незабываемый выпускной вечер.

«Мне очень нравится имя Алексей. Когда у меня будет сын, назову его так. А дочку — Маша. Я это говорила еще четыре года назад. Не долетает до Вселенной информация», — поделилась Бузова.

Родить ребенка 38-летняя знаменитость хочет сама. Она чувствует себя здоровой и готовой к беременности. Остается только определиться с будущим отцом — поклонников у артистки много, только вот о настоящей любви и крепких отношениях она давно не упоминала.

Ранее 5-tv.ru сообщил о том, почему Бузова до сих пор вспоминает Тарасова.