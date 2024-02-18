«Хочу до конца жизни»: Ида Галич рассказала о бурном романе с иностранцем

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 63 0

Ида Галич призналась, что встречалась с австралийцем

«Хочу до конца жизни»: Ида Галич рассказала о бурном романе с иностранцем

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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Отношения с мужчиной из Австралии были удачными для блогера, но в них была одна проблема.

Блогер и телеведущая Ида Галич призналась, что у нее был бурный рома с австралийцем. Об этом она рассказала в интервью на шоу на платформе Youtube.

Блогер рассказала, что ее отношения с иностранцем были классными и страстными. Она осталась довольна этим романом, однако не смогла построить серьезные отношения с человеком с другим менталитетом.

Ведущая шоу и таролог Олеся Иванченко сказала, что задача Иды Галич на эту жизнь — реализация в семье. Блогер призналась, что она надеялась выйти замуж один раз и на всю жизнь, но этого не произошло.

«Во второй раз получится? Да? Хочу до конца жизни!» — заявила Галич.

Ведущая шоу отметила, что в таком случае блогеру нужно будет пожертвовать временем, которое она уделяет карьере, чтобы обзавестись мужем. Однако Галич уже «приносила себя в жертву ради семьи» и это не привело ни к чему хорошему. Блогер призналась, что выбирала не себя.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ида Галич проговорилась о свидании с известным актером.

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