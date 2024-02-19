В Японии отменили послание Зеленского на конференции по восстановлению Украины

Видеопослание Владимира Зеленского, которое должны были показать на открывшейся в понедельник, 19 февраля, в Токио конференции по содействию экономическому росту и восстановлению Украины, было отменено.

«В связи с причинами с украинской стороны видеопослание было отменено», — заявили модераторы конференции.

При этом в Японии в настоящее время с официальным визитом находится премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он уже успел выступить с речью на конференции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Зеленский отправился в турне по Европе.