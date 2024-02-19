В Японии отменили послание Зеленского на конференции по восстановлению Украины

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 19 0

По какой причине было принято соответствующее решение?

В Японии отменили послание Зеленского на конференции по восстановлению Украины

Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine

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Видеопослание Владимира Зеленского, которое должны были показать на открывшейся в понедельник, 19 февраля, в Токио конференции по содействию экономическому росту и восстановлению Украины, было отменено.

«В связи с причинами с украинской стороны видеопослание было отменено», — заявили модераторы конференции.

При этом в Японии в настоящее время с официальным визитом находится премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он уже успел выступить с речью на конференции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Зеленский отправился в турне по Европе.

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