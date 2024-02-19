«Можешь остаться инвалидом»: Мастеркова предупредила сломавшую ногу Кудрявцеву

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 87 0

Легкоатлетка Мастеркова: Лере Кудрявцевой необходимо беречь ногу после операции

«Можешь остаться инвалидом»: Мастеркова предупредила сломавшую ногу Кудрявцеву

Фото: Тараканов Вадим / ТАСС

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Как объяснила спортсменка, при неправильном восстановлении после травмы мышцы ноги могут атрофироваться.

Олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова обратилась к сломавшей ногу Лере Кудрявцевой с предостережением. В эфире телепрограммы на федеральном канале легкоатлетка объяснила опасность травмы ведущей и рассказала, как ей стоит беречь себя после предстоящей операции.

Знаменитость повредила ногу во время репетиции нового шоу. Всему виной стал несложный прыжок — руки вверх и ноги в сторону. После осмотра присутствовавшего врача звезду сразу госпитализировали.

По словам Кудрявцевой, врачи диагностировали ей тяжелый разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава и импрессионный перелом мыщелков правой большеберцовой кости. Как отметила телеведущая, это «спортивная» травма, и атлеты точно поймут всю серьезность ситуации, что и подтвердила Светлана Мастеркова.

Она серьезно посоветовала Лере после операции вести себя «правильно» — так, как предпишут ей врачи.

«Нельзя вставать на следующий день и делать какие-то движения, сниматься на съемках, иначе ты можешь остаться инвалидом», — рассказала легкоатлетка.

Она предупредила, что в том случае, если знаменитость уже через неделю вновь возобновит танцы и репетиции, то не сможет восстановиться полностью и постоянно будет прихрамывать.

Дело в том, что что мышцы той ноги, которая несет большую часть нагрузки, начинают атрофироваться. Обычно спортсмены после подобных травм восстанавливаются около полугода, отметила Мастеркова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лера Кудрявцева сообщила о предстоящей операции.

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