Polymetal International продаст российский бизнес структуре «Мангазеи»

|
Евгения Романова
Евгения Романова 43 0

Данная сделка позволит золотодобывающей компании сосредоточиться на бизнесе в Казахстане.

Polymetal International продаст российский бизнес структуре «Мангазеи»

Фото: www.globallookpress.com / Gennadii Khameliyanin

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Золотодобывающая компания Polymetal International продает российский бизнес структуре «Мангазеи». Об этом сообщает пресс-служба «Полиметалла».

«Сделка будет реализована путем продажи 100% акций АО «Полиметалл» (холдинговая компания российских активов группы) компании АО «Мангазея Плюс“», — говорится в сообщении.

Отмечается, что АО «Полиметалл» оценивается в 3,69 миллиарда долларов. В эту сумму входят внешний и внутригрупповой долг. Данная сделка позволит компании сосредоточиться на бизнесе в Казахстане, пишут на сайте. Это также даст возможность снизить риски и сконцентрироваться на генерации стабильного дохода и новых инвестиционных проектах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что китайский банк Chouzhou остановил расчеты с Россией. Одна из крупнейших финансовых организаций КНР перестала проводить трансакции с контрагентами из РФ.

-4° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
92.55
0.73 99.35
0.94
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:16
Предотвращен теракт: на юге ДНР перехватили беспилотник боевиков
11:15
Воздушную тревогу объявили в Севастополе
11:04
«История показала»: Карис счел ситуацию на Украине решающим моментом
11:00
«Умру от голода»: Лоза озвучил размер своей пенсии
10:56
ФСБ нейтрализовала агента СБУ за подготовку теракта против запорожского политика
10:44
Мэр Собянин рассказал о развитии транспортной системы Москвы до 2030 года

Сейчас читают

«13 недругов Израиля»: про двойные стандарты в футболе и канадский демарш в «фигурке»
«Магия просто»: как звезда «Ворониных» Георгий Дронов следит за своей фигурой
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит
Одна из континентальных плит на Земле начала раскалываться на две части

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок