Под капельницами: Марк Варшавер вышел на связь после информации о госпитализации

Сегодня в СМИ прошла информация, что у директора «Ленкома» двусторонняя пневмония.

Директор «Ленкома» Марк Варшавер вышел с 5-tv.ru на связь после информации о том, что он якобы экстренно госпитализирован в Москве. Сегодня в СМИ прошла информация, что у заслуженного работника культуры России двусторонняя пневмония.

Варшавер опроверг нам слухи о своей госпитализации, дело в том, что он два дня просто проходил осмотры у врачей. В условиях чекапа для организма ему предложили сделать капельницы. Ожидается, что уже после обеда сегодня советский театральный актер посетит «Ленком».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве срочно отменили спектакль из-за состояния Федора Добронравова. Сообщается о «непредвиденной болезни» знаменитого актера.