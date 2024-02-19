Под капельницами: Марк Варшавер вышел на связь после информации о госпитализации

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 38 0

Марк Варшавер опроверг госпитализацию

Под капельницами: Марк Варшавер вышел на связь после информации о госпитализации

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

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Сегодня в СМИ прошла информация, что у директора «Ленкома» двусторонняя пневмония.

Директор «Ленкома» Марк Варшавер вышел с 5-tv.ru на связь после информации о том, что он якобы экстренно госпитализирован в Москве. Сегодня в СМИ прошла информация, что у заслуженного работника культуры России двусторонняя пневмония.

Варшавер опроверг нам слухи о своей госпитализации, дело в том, что он два дня просто проходил осмотры у врачей. В условиях чекапа для организма ему предложили сделать капельницы. Ожидается, что уже после обеда сегодня советский театральный актер посетит «Ленком».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве срочно отменили спектакль из-за состояния Федора Добронравова. Сообщается о «непредвиденной болезни» знаменитого актера.

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