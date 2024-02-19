Актриса Блейк Лайвли появилась на Супербоуле в драгоценностях за 50 миллионов
Блек Лайвли посетила Супербоул в украшениях за 496 тысяч долларов
Фото: www.globallookpress.com / John Nacion via www.imago-images
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Образ знаменитости вышел эффектным благодаря дорогим ювелирным изделиям.
Американская актриса Блейк Лайвли, наиболее известная по ролям в сериале «Сплетница», «Зеленый фонарь» и фильме «Век Адалин», появилась в украшениях почти за 50 миллионов рублей на Супербоуле, финальной игре Национальной футбольной лиги США. На внешний вид звезды обратило внимание издание Business Insider.
Наряд знаменитость выбрала несложный, но эффектный: артистка предпочла красный брючный костюм, толстовку на молнии и простой белый топ. Образ Лайвли дополнила яркими украшениями, которые и привлекли внимание публики.
Среди блестящих 14 браслетов, сережек и массивного колье оказались драгоценности от ювелирных домов Cartier и Tiffany & Co. Общая стоимость особенных изделий составила порядка 496 тысяч долларов — около 45 миллионов в рублях.
Компанию Блейк Лайвли на матче составила знаменитая певица Тейлор Свифт, которая обошлась более скромным нарядом.
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