Иммунитет не виноват: врач назвала неочевидную причину частых болезней у детей

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 48 0

Психиатр Кожухова: частые болезни у детей бывают связаны со стрессом и тревогой

Иммунитет не виноват: врач назвала неочевидную причину частых болезней у детей

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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По словам специалиста, эмоциональные переживания ребенка могут сильно влиять на его состояние.

Причина частых детских болезней не всегда кроется в слабом иммунитете. Порой возникающие недуги могут быть связаны с нарастающей тревожностью, постоянным стрессом и неблагоприятной обстановкой дома. Об этом NEWS.ru рассказала врач-психиатр Индира Кожухова.

Как объяснила специалист, в том случае, если обследования не выявили никаких патологий, а иммунная система находится в порядке, то постоянные заболевания ребенка, возможно, идут от эмоциональных переживаний.

Сильный стресс у ребенка может вызвать потеря одного из родителей, отсутствие чувства безопасности дома, систематические конфликты с близкими членами семьи и рукоприкладство с их стороны.

«В стресс детей вводят тревожные и гиперопекающие родители, множество кружков, требования высоких оценок и успехов, высокие ожидания родственников. Это тоже очень травматично для психики ребенка», — добавила эксперт.

Она посоветовала родителям тщательно следить за тем, что происходит в жизни детей — замечать, как обстоят их отношения с окружающими в детском саду, школе или во дворе. В том случае, если вы понимаете, что сына или дочь обижают, постарайтесь помочь пережить негативный опыт.

«Нельзя оставлять маленького человека со стрессом один на один. Чем раньше вы подключитесь, тем проще будет решить проблему», — заметила психиатр.

Врач также предложила позаботиться о безопасной эмоциональной среде дома — ребенка не стоит перегружать учебой. Для детей родители и семья должны служить искренней поддержкой и опорой.

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