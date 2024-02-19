«Уникальный центр»: сопредседатель штаба Путина Лысенко посетила больницу в Якутске
Сопредседатель штаба Путина Лысенко посетила больницу в Якутске
Фото, видео: © РИА Новости/ Сергей Гунеев ; 5-tv.ru
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Она отметила успехи, которые демонстрирует медучреждение, и призвала развивать их.
Доверенные лица кандидата в президенты России и действующего главы государства Владимира Путина, который идет на выборы как самовыдвиженец, продолжают встречи в регионах. И сегодня сопредседатель избирательного штаба Марьяна Лысенко встретилась с медиками в Якутске. Посетив Национальный центр медицины, он многопрофильный, главврач столичной больницы отметила эффективную работу коллег.
«Я посмотрела уникальный совершенно высокотехнологичный, научный центр компетенции мирового уровня, в который нужно приезжать учиться, в котором нужно продолжать развивать те направления, которые здесь уже демонстрируют определенные успехи», — прокомментировала сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина и главный врач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко.
До выборов президента России остается меньше месяца. Голосование будет длиться три дня — с 15 по 17 марта. Как ранее отмечали в ЦИК, многодневная схема голосования ранее пришлась по нраву россиянам.
Ранее 5-tv.ru писал, что доверенные лица Владимира Путина принимают звонки в колл-центре избирательного штаба.
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