«Уникальный центр»: сопредседатель штаба Путина Лысенко посетила больницу в Якутске

Она отметила успехи, которые демонстрирует медучреждение, и призвала развивать их.

Доверенные лица кандидата в президенты России и действующего главы государства Владимира Путина, который идет на выборы как самовыдвиженец, продолжают встречи в регионах. И сегодня сопредседатель избирательного штаба Марьяна Лысенко встретилась с медиками в Якутске. Посетив Национальный центр медицины, он многопрофильный, главврач столичной больницы отметила эффективную работу коллег.

«Я посмотрела уникальный совершенно высокотехнологичный, научный центр компетенции мирового уровня, в который нужно приезжать учиться, в котором нужно продолжать развивать те направления, которые здесь уже демонстрируют определенные успехи», — прокомментировала сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина и главный врач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко.

До выборов президента России остается меньше месяца. Голосование будет длиться три дня — с 15 по 17 марта. Как ранее отмечали в ЦИК, многодневная схема голосования ранее пришлась по нраву россиянам.

Ранее 5-tv.ru писал, что доверенные лица Владимира Путина принимают звонки в колл-центре избирательного штаба.