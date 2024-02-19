Трое активистов «СтопХама» получили по шесть лет колонии

По каким статьям мужчины признаны виновными?

Бабушкинский суд Москвы приговорил к шести годам колонии каждого из троих активистов ликвидированного Минюстом РФ общественного движения «СтопХам». Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Бунин Кирилл Владимирович, Горбачевский Алексей Викторович, Котов Кирилл Владимирович признаны виновными», — говорится в сообщении.

Они обвиняются по трем статьям УК России: «Хулиганство», «Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом», «Применение насилия в отношении представителя власти». Каждому назначено по шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Как уточняет РИА Новости, в июне 2022 года было возбуждено уголовное дело. Как утверждает сторона обвинения, активисты с нецензурной бранью накинулись на служебную машину и спецназовцев. Полицейские представились и попросили прекратить хулиганство, но мужчины не реагировали на требования. После этого обвиняемые накинулись с кулаками на правоохранителей.

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