Трое активистов «СтопХама» получили по шесть лет колонии

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Евгения Романова
Евгения Романова 257 0

Суд Москвы приговорил активистов «СтопХама» к колонии за драку со спецназом

Трое активистов «СтопХама» получили по шесть лет колонии

Фото: www.globallookpress.com / Andy Dean

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По каким статьям мужчины признаны виновными?

Бабушкинский суд Москвы приговорил к шести годам колонии каждого из троих активистов ликвидированного Минюстом РФ общественного движения «СтопХам». Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Бунин Кирилл Владимирович, Горбачевский Алексей Викторович, Котов Кирилл Владимирович признаны виновными», — говорится в сообщении.

Они обвиняются по трем статьям УК России: «Хулиганство», «Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом», «Применение насилия в отношении представителя власти». Каждому назначено по шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Как уточняет РИА Новости, в июне 2022 года было возбуждено уголовное дело. Как утверждает сторона обвинения, активисты с нецензурной бранью накинулись на служебную машину и спецназовцев. Полицейские представились и попросили прекратить хулиганство, но мужчины не реагировали на требования. После этого обвиняемые накинулись с кулаками на правоохранителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Михаил Ефремов пишет покаянные письма в надежде выйти из тюрьмы по УДО. Он надеется на прощение со стороны родственников погибшего в ДТП водителя. Тем временем его знаменитые друзья хлопочут ради условно-досрочного освобождения.

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