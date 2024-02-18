Актер Ефремов пишет покаянные письма в надежде выйти из тюрьмы по УДО

Михаил Ефремов надеется на прощение со стороны родственников погибшего в ДТП водителя. Тем временем его знаменитые друзья хлопочут ради условно-досрочного освобождения.

Близкие друзья заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, отбывающего наказание в колонии, помогают ему добиться условно-досрочного освобождения (УДО). Актера осудили на семь с половиной лет за ДТП в центре Москвы — он сел пьяным за руль и устроил аварию, по его вине погиб водитель-курьер Сергей Захаров. К этой весне Ефремов отсидит половину срока и получит право подать ходатайство об УДО. Как сообщается в материале KP.RU, коллеги артиста стараются посодействовать.

«С младшим сыном и вдовой Сергея Захарова на этой неделе общаются близкие друзья Михаила Ефремова. Они обратились к Захаровым за тем, чтобы в случае положительного решения — заручиться письменной поддержкой потерпевшей стороны на заседании суда по УДО. Когда получат ответ от Захаровых — предоставят его жене Михаила Ефремова», — рассказали они журналистам.

Как подчеркнули друзья знаменитого заключенного, еще в прошлом году на свидании с женой Софьей он принял решение просить смягчения наказания, как только это будет возможно. Материальную компенсацию семье погибшего он выплатил в полном объеме — более 4,4 миллиона рублей. Кроме того, артист пытается наладить общение со вдовой Захарова и его сыном — пишет им покаянные письма. Искренне просит прощения и надеется на их милосердие. По словам адвоката актера, встреча с клиентом для обсуждения УДО еще не состоялась.

Родственники погибшего не имеют материальных претензий к Ефремову. Поэтому, в том числе, защита надеется, что они не будут против УДО. Это важно, так как суд принимает во внимание мнение потерпевшей стороны, хотя оно и не является решающим фактором. Судья также рассмотрит характеристику, которую составит сотрудник колонии. По поводу нее беспокойства нет — актер соблюдает правила, работает на швейном производстве и участвует в художественной самодеятельности. Вместе с другими заключенными он снял документальные фильмы об отношении к освободившимся и исправлении преступников, которые оценивались на смотрах ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний. — Прим. ред.). Если все сложится наилучшим образом, летом артист вернется домой.

В одном из писем вдове Сергея Захарова Ефремов признается, что был в беспамятстве в день трагедии, и этот день разделил его жизнь на «до» и «после». Что не знает, как дальше жить, ежедневно молится за душу погибшего. Он не может простить себя за смерть человека, «хорошего мужика», и за горе, что пережили его близкие.

«Я не знаю, как теперь мне общаться со своей семьей. Как смотреть в глаза своей жене и как воспитывать своих детей. Того веселого, ироничного и безалаберного Михаила Ефремова, которым я был, больше не будет никогда. Даже если вы простите меня за тот смертный грех, что я совершил, мне все равно придется отвечать перед Богом», — приводит издание отрывок из письма.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как близкие Сергея Захарова отнеслись к намерению Михаила Ефремова выйти по УДО.