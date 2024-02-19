Львова-Белова сообщила о передаче Украине 11 детей для воссоединения с семьей

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Евгения Романова
Евгения Романова 13 0

Тем временем в Россию вернулись пять ребят.

Львова-Белова сообщила о передаче Украине 11 детей для воссоединения с семьей

Фото: www.globallookpress.com / Philippe Lissac /GODONG

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Россия передает Украине 11 детей для воссоединения с семьями. Об этом рассказала Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима.

«Мы пять детей привезли в Россию и воссоединили с семьями. В настоящие дни мы передаем самую большую группу, 11 детей, проживающих в России, их родителям и родственникам», — сказала она.

В настоящее время все дети, которые отдыхали в детских оздоровительных лагерях в России, находятся со своими родителями. Как отметила Львова-Белова, рабочий канал сложился по вопросу воссоединения детей с семьей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Россию вернули троих детей с Украины. Причем родители пытались забрать ребятишек несколько раз, но не было необходимых документов.

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