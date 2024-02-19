Умер звезда мыльной оперы «Санта-Барбара»

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 293 0

Месяц назад известный актер отметил юбилей.

Умер звезда мыльной оперы «Санта-Барбара»

Фото: Кадр из сериала "Санта-Барбара" 1984 г. Джо Харнелл

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Звезда сериалов и мыльных опер Жозе Пинту ушел из жизни в возрасте 95 лет 15 февраля. Месяц назад артист отмечал юбилей. О случившемся рассказали родные и близкие в своих личных блогах.

Два дня назад — 17 февраля — Пинту был кремирован. Он известен тем, что снялся в различных португальских сериалах «Санта-Барбара», Путешествие к началу мира» и «Холодная земля».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умерла звезда турецкого сериала «Королек — птичка певчая» Севда Фердаг.

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