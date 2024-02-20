«Он не сможет»: на Украине заявили об исходящей от Сырского угрозе ВСУ

Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров рассказал о главном страхе нового главкома украинской армией, который негативно отразится на поле боя для киевского режима.

Новый главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский несет угрозу боевикам, так как боится пойти против президента страны Владимира Зеленского и против его неверных решений. Об этом заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров в беседе с РИА Новости.

«Он неспособен принимать какие-то самостоятельные решения, которые идут вразрез с высшим руководством. То есть в рамках выделенного поля свободы действий он будет хорош. Но выйти за эти рамки он не сможет», — отметил Прозоров.

Прозоров уверен в этом, так как в 2017 году во время боев в ДНР и ЛНР неоднократно пересекался с Сырским на совещаниях, а также лично общался с ним. Кроме того, он вспомнил командование украинской группировкой в Артемовске год назад. Тогда и украинская сторона, и российская считали сопротивление ВСУ бессмысленным, но Сырский все равно продолжал посылать боевиков биться о рубежи ВС РФ, поскольку не решался спорить с вышестоящим руководством.

«Сырский для ВСУ сейчас будет опасен, потому что он будет выполнять указания, которые ему будет ставить офис президента и лично Зеленский, а эти люди в большей степени руководствуются вопросами политической целесообразности, а не вопросами тактики и стратегии», — добавил он.

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