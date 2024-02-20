Кровавая развязка: десять лет назад «снайперы Майдана» открыли огонь в Киеве

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Десять лет назад снайперы Майдана открыли огонь в Киеве

Фото, видео: Christopher Occhicone / ТАСС; 5-tv.ru

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В тот день погибли 53 человека. Расстрел стал отправной точкой госпереворота.

Десять лет назад в Киеве случилась кровавая развязка «Евромайдана» — 20 февраля 2014 года снайперы в центре города открыли огонь и по протестующим, и по безоружным милиционерам.

Первыми жертвами стали два офицера «Беркута». Всего в тот день погибли 53 человека, 49 из них — демонстранты. По словам свидетелей происходящего, в протестующих стреляли со спины, оттуда, где находились свои — сторонники, так называемой, оппозиции. Это подтверждал и характер ранений.

«Странные у нас пули. То есть, отверстие входное широкое, а выходное — узкое. А знаете, что это значит? Стреляли-то свои, в спину. А кто давал команду? Американцы, англосаксы, исполнители — Саакашвили и так далее. Грузинские снайпера, которые дали показания: «Мы стреляли по заданию Саакашвили», — рассказывал бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник.

Бывшие сотрудники силовых структур экс-президента Грузии Саакашвили позже, действительно, признались, что по людям на поражение при поддержке украинских националистов на Майдане стреляли именно они.

«Я это делаю, обезопасить себя и тех ребят, которые там были и решили рассказать. Так же, как эти ребята обезопасили меня», — отмечал один из грузинских «снайперов Майдана» Цезари Баджалидзе.

Расстрел на Майдане стал отправной точкой госпереворота на Украине. Президент Янукович бежал из страны, пришедшие к власти радикалы развязали войну против собственного народа в Донбассе. Спустя восемь лет после этих событий, чтобы защитить жителей ДНР и ЛНР, Россия начала специальную военную операцию на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал, как можно было сломать «хребет» Майдану в 2014 году.

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