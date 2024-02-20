Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм* внесен реестр террористов и экстремистов в России. Соответствующий список опубликован на сайте Росфинмониторинга.

В России банки замораживают средства тех, кто присутствует в этом перечне, а также приостанавливают обслуживание.

Линдси Грэм прежде несколько раз проголосовал в Сенате против выделения Украине новой помощи на 60 миллиардов долларов. Впрочем, и эти деньги, даже если их выделят, могут не спасти Украину от поражения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сенатор Линдси Грэм предложил США передавать Украине вооружение в кредит, а в качестве компенсации взять контроль над полезными ископаемыми страны. Этот республиканец считается одним из самых рьяных сторонников Незалежной в Вашингтоне.

* — включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга