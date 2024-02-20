Республиканец Грэм* включен в реестр террористов и экстремистов в России

|
Евгения Романова
Евгения Романова 23 0

Его средства в стране будут заморожены.

Республиканец Грэм* включен в реестр террористов и экстремистов в России

Фото: www.globallookpress.com / Annabelle Gordon - CNP

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм* внесен реестр террористов и экстремистов в России. Соответствующий список опубликован на сайте Росфинмониторинга.

В России банки замораживают средства тех, кто присутствует в этом перечне, а также приостанавливают обслуживание.

Линдси Грэм прежде несколько раз проголосовал в Сенате против выделения Украине новой помощи на 60 миллиардов долларов. Впрочем, и эти деньги, даже если их выделят, могут не спасти Украину от поражения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сенатор Линдси Грэм предложил США передавать Украине вооружение в кредит, а в качестве компенсации взять контроль над полезными ископаемыми страны. Этот республиканец считается одним из самых рьяных сторонников Незалежной в Вашингтоне.

* — включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

-8° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
92.41
-0.14 99.49
0.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:13
«Накал снизится»: дипломат РФ рассказал, когда Запад сменит тон по Украине
16:06
Целился в голову: появились подробности стрельбы возле гимназии в Петербурге
15:59
Красота требует жертв: тюменка получила отек Квинке после окрашивания волос
15:39
Генпрокурор РФ Краснов встретился с представителями Ирака и обсудил борьбу с коррупцией
15:36
Республиканец Грэм* включен в реестр террористов и экстремистов в России
15:31
Технологии, которые служат человеку: искусственный интеллект поможет бороться с раком

Сейчас читают

Стрельба в Петербурге: киллер открыл огонь по водителю адвоката на глазах у детей
«Сцена лечит»: как Баринов смог отыграть спектакль с переломом отростка позвоночника
«Недостающих женщин могли заменять боты…»: как устроена индустрия онлайн-знакомств
Бешеный клев: какую рыбу раньше ловили на Волге и что клюет сейчас

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок