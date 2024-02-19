Но смогут ли «союзники» расплатиться по счетам?

Вашингтону пора прекращать безвозмездную помощь Украине. С таким заявлением выступил сенатор республиканец Линдси Грэм, который считается одним из самых рьяных сторонников Украины в Вашингтоне. Взамен он предложил передавать вооружения в кредит, а в качестве компенсации взять контроль над полезными ископаемыми страны.

В качестве примера Грэм привел Евросоюз, где одобрили пакет помощи на 50 миллиардов долларов, однако 33 из них — это займ, который киевскому режиму придется возвращать. С процентами.

«Сейчас у нас государственный долг в 34 триллиона долларов. У Украины есть полезные ископаемые, у них много ресурсов. Почему бы нам не сделать это, почему не предоставить выгодный кредит союзникам, пусть они вернут его, когда смогут. Если смогут, конечно», — Линдси Грэм

Линдси Грэм уже несколько раз проголосовал в Сенате против выделения Украине новой помощи на 60 миллиардов долларов. Впрочем, и эти деньги, даже если их выделят, могут не спасти Украину от поражения.

Такими опасениями, как пишет газета Politico, обменивались участники Мюнхенской конференции по безопасности. По их словам, ситуация на фронте крайне плачевная, армия Украины «испытывает нехватку боеприпасов и пехоты».

И сейчас план, как пишет издание, заключается в том, чтобы элементарно — цитата — «удержать ВСУ от развала».

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