ВСУ ударили из РСЗО по центру Донецка: что известно

Эфирная новость 68 0

ВСУ ударили из РСЗО по центру Донецка, есть погибшие

Фото, видео: © РИА Новости / Таисия Воронцова; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В результате атаки националистов несколько мирных жителей получили ранения, еще один человек погиб.

ВСУ второй раз за день атаковали Донецк из HIMARS. Один человек погиб, несколько ранены — и это все мирные жители. Одна ракета попала в пешеходную зону перед центральной библиотекой. На улице образовалась воронка глубиной в человеческий рост. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Евгения Быковского.

Ранее, 5-tv.ru, ночью 20 февраля ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

 

-8° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
92.35
-0.06 99.56
0.07
Весна стучится в двери: самый точный цветочный гороскоп

Последние новости

23:50
Город будет жить: Пушилин раскрыл планы по восстановлению Авдеевки
23:30
Путин примерил пуховик российского производства
23:18
«История будущего: почему Украина заинтересовалась новейшим турецким истребителем
23:05
«Работаем»: загремевший в больницу Егор Зайцев впервые вышел на связь
22:50
В Госдуме предложили запретить продажу автомобиля без согласия супруга
22:38
ВСУ ударили из РСЗО по центру Донецка: что известно

Сейчас читают

Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит оценил русскую водку
Шойгу: Генштаб провел операцию по взятию Авдеевки при минимальных потерях
«Недостающих женщин могли заменять боты…»: как устроена индустрия онлайн-знакомств
Бешеный клев: какую рыбу раньше ловили на Волге и что клюет сейчас

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок