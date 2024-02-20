Собянин рассказал о новом жилье для жителей района Можайский

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 18 0

Речь идет о программе реновации в российской столице.

Собянин рассказал о новом жилье для жителей района Можайский

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Около 25 тысяч москвичей, проживающих в столичном районе Можайский, получат жилье по программе реновации. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«В районе Можайский построены и переданы новоселам шесть жилых комплексов, еще три новых ЖК готовятся к передаче под заселение. В строительстве и проектировании — четыре новостройки на улицах Говорова, Кубинка, Багрицкого и Вяземской. Новостройки появляются преимущественно на месте расселенных и демонтированных домов», — рассказал мэр столицы.

Сергей Собянин также подчеркнул, что в ходе программы реконструкции правительство Москвы уделяет повышенное внимание развитию социальной инфраструктуры рядом с новостройками. Мэр Москвы рассказал, что в последние годы была, в частности, существенно улучшена транспортная доступность района Можайский. Здесь открыты новые станции метро, запущен МЦД-1, заработала новая выкатная магистраль — проспект Багратиона.

Также в планах значится реконструкция улиц Генерала Дорохова и Верейской. Кроме того, были благоустроены парковая зона у пруда на улице Кутузова и сквер «Дубки». В расположенном рядом со станцией «Давыдково» Козловском лесу создан парк. Полным ходом идет в районе реконструкция поликлиник. В планах — строительство капитального спорткомплекса на Верейской улице.

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Собянин рассказал о новом жилье для жителей района Можайский

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