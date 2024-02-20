Путин примерил пуховик российского производства

Длинная черная куртка, которую примерил глава государства, на спине украшена надписью «Бушлат из России» и традиционным российским триколором.
Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru
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Президент России Владимир Путин посетил выставку брендов, проходящую в рамках форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени», где примерил пуховик российского производства.
Основательница компании Ольга Коваленко сначала продемонстрировала главе государства вещь, отметила, что пуховик невероятно популярен — его носят люди по всему миру. Также он очень теплый — выдерживает температуру до минус 50 градусов. А после предложила Путину примерить длинную черную куртку с надписью «Бушлат из России».
После у российского лидера поинтересовались, можно ли использовать его фото при изготовлении одежды бренда.
«Слушайте, я надеваю ваш бушлат. Это лучше, чем фотография», — ответил он.
Кроме примерки пуховика на выставке Путин попробовал печенье из линейки детского питания, а также оценил увлажняющие средства для лица.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль российского производства.
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