Путин примерил пуховик российского производства

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 151 0

Длинная черная куртка, которую примерил глава государства, на спине украшена надписью «Бушлат из России» и традиционным российским триколором.

Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин посетил выставку брендов, проходящую в рамках форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени», где примерил пуховик российского производства.

Основательница компании Ольга Коваленко сначала продемонстрировала главе государства вещь, отметила, что пуховик невероятно популярен — его носят люди по всему миру. Также он очень теплый — выдерживает температуру до минус 50 градусов. А после предложила Путину примерить длинную черную куртку с надписью «Бушлат из России».

После у российского лидера поинтересовались, можно ли использовать его фото при изготовлении одежды бренда.

«Слушайте, я надеваю ваш бушлат. Это лучше, чем фотография», — ответил он.

Кроме примерки пуховика на выставке Путин попробовал печенье из линейки детского питания, а также оценил увлажняющие средства для лица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль российского производства.

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