Путин призвал создавать современную образовательную среду при капремонте школ

Российские школы выходят на новый уровень. Образовательная среда должна стать такой, чтобы учеба была не только комфортной, но интересной. Как реализуется программа капремонта учебных заведений — накануне говорил Владимир Путин. В порядок привели уже тысячи школ по всей стране. Но, как отметил глава государства, задачи стоят гораздо шире.

«За два года вместе с субъектами федерации мы привели в порядок уже более четырех тысяч школьных зданий. (Много. — Прим. ред.) детей стали учиться в современных, комфортных условиях. Главное в такой работе, конечно же, не просто количество отремонтированных квадратных метров, а создание принципиально новых условий, в которых детям было бы удобно и интересно учиться. Поэтому в ходе капитального ремонта нужно не только обновить инженерные системы, фасады зданий, покрасить стены и пол, хотя и это важно, это базовые вещи. Но повторю: задачи, которые мы решаем в рамках данной программы, гораздо шире. Речь о том, чтобы создать именно современное школьное пространство для юных граждан нашей страны во всех регионах», — сказал президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 14 тысяч подъездов Москвы приведут в порядок в этом году. Все работы проводятся с учетом пожеланий жителей столицы. В мэрии отметили, что выполнение работы повышают качество городской среды.