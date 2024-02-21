Путин призвал создавать современную образовательную среду при капремонте школ

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Только за последние два года в стране привели в порядок более четырех тысяч зданий образовательных учреждений. Дальше — больше.

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Российские школы выходят на новый уровень. Образовательная среда должна стать такой, чтобы учеба была не только комфортной, но интересной. Как реализуется программа капремонта учебных заведений — накануне говорил Владимир Путин. В порядок привели уже тысячи школ по всей стране. Но, как отметил глава государства, задачи стоят гораздо шире.

«За два года вместе с субъектами федерации мы привели в порядок уже более четырех тысяч школьных зданий. (Много. — Прим. ред.) детей стали учиться в современных, комфортных условиях. Главное в такой работе, конечно же, не просто количество отремонтированных квадратных метров, а создание принципиально новых условий, в которых детям было бы удобно и интересно учиться. Поэтому в ходе капитального ремонта нужно не только обновить инженерные системы, фасады зданий, покрасить стены и пол, хотя и это важно, это базовые вещи. Но повторю: задачи, которые мы решаем в рамках данной программы, гораздо шире. Речь о том, чтобы создать именно современное школьное пространство для юных граждан нашей страны во всех регионах», — сказал президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 14 тысяч подъездов Москвы приведут в порядок в этом году. Все работы проводятся с учетом пожеланий жителей столицы. В мэрии отметили, что выполнение работы повышают качество городской среды.

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Путин призвал создавать современную образовательную среду при капремонте школ

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