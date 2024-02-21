Пентагон: ВСУ без поддержки США придется решать, какие города они могут удержать
Неужели Вашингтон готовит Киев к тому, что перестанет оказывать поддержку?
Фото: Reuters / Gleb Garanich
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Если США не возобновят военную помощь Украине, то ВСУ придется выбирать, какие города они в состоянии будут удерживать, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
«Украине придется делать выбор и принимать решения, какие города, какие населенные пункты они в состоянии удерживать с тем, что у них есть, и тем, что партнеры продолжают им посылать», — сказала она.
У Сингх уточнили, почему Пентагон не хочет предоставлять военную помощь Незалежной из своих арсеналов на четыре миллиарда долларов. Ответ был кратким — это рискованно.
«Это абсолютный риск. У нас нет средств, необходимых для восполнения собственных арсеналов, поэтому мы не можем этого сделать», — добавила Сингх.
Прежде сам президент США Джо Байден заявил, что Украина может потерять и другие города после бегства боевиков ВСУ из Авдеевки.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жители освобожденной Авдеевки встретили российских бойцов.
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