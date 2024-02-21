Звезде «Великолепного века» Озчивиту подарили матрешку на фан-встрече в Москве

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 28 0

Знаменитого турецкого актера буквально завалили подарками. Что еще он увезет с собой домой?

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зоя Игумнова; 5-tv.ru

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Знаменитый на весь мир по сериалам «Черная любовь» и «Великолепный век» турецкий актер Бурак Озчивит находится в Москве. В столице у него запланировано несколько мероприятий. А пока он наслаждается русским гостеприимством. Так, минувшим вечером артист стал специальным гостем на киноконцерте «Музыка турецких сериалов». И, конечно же, там собралась толпа его поклонников. Да не с пустыми руками, а с подарками!

Среди традиционных — матрешка. Ее актер оценил по достоинству, ведь она выполнена с его изображениями как в классическом костюме, так и в образе его персонажа из «Великолепного века». Также ему подарили шапку-ушанку. Ее актер примерил прямо на сцене.

Сам Бурак Озчивит тоже приятно удивил публику своими музыкальными способностями. Он исполнил песню «Калинка-малинка» на русском языке. И признался, что готов принять участие в российско-турецком проекте.

В Москве актера встретили со всеми почестями. Ему спели русские народные песни и угостили караваем с водкой. Как он оценил последний напиток — читайте в нашем материале.

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