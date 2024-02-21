Школьный вопрос: главное после совещания президента РФ по программе капремонта школ

Эфирная новость 15 0

Путин: необходимо создавать современную образовательную среду

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пятаков; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Владимир Путин подчеркнул, что необходимо создавать современную образовательную среду.

А чуть ранее Владимир Путин провел совещание, посвященное программе капитального ремонта школ. Как сообщил министр образования, учебных учреждений, которые нуждаются в серьезном обновлении, оказалось гораздо больше, чем изначально закладывалось в документ.

По словам Сергея Кравцова, некоторые регионы занижали масштаб требующего капремонта школ. В связи с этим президент предложил продлить программу до 2030 года. С подробностями корреспондент «Известий» Мэри Бадунц.

Это самое уникальное, что есть у нас в школе. Это — стол Пирогова. Благодаря нему, ученики нашей школы, а также дети со всего Крыма могут ознакомиться с внутренним строением человека.

Такого анатомического стола нет ни в одной школе и ни в одном вузе полуострова. Елизавета Кутвина с гордостью показывает кабинет медицины и физиологии человека. Гимназия после капитального ремонта совершено преобразилась.

Крымская гимназия-интернат для одаренных детей — уникальное образовательное учреждение. После капитального ремонта здесь не только полностью сменили коммуникации, поменяли фасад закупили оборудование, но и открыли центр « Импульс», который работает по модели федерального центра «Сириус».

Именно об этом директор школы и глава региона в режиме ВКС докладывали президенту на совещании по вопросу реализации капитального ремонта школ. Владимир Путин отметил необходимость не только восстановить кабинеты и классы, но и создавать современную образовательную среду во всех школах страны.

-8° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
92.35
-0.06 99.56
0.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:45
В Крыму хотят денонсировать договор с Германией «Два плюс четыре»
8:27
Школьный вопрос: главное после совещания президента РФ по программе капремонта школ
8:09
Целители-вредители: как отличить в интернете врача от шарлатана
8:02
Сплошная путаница: какие киноляпы нашли в фильме «Самая обаятельная и привлекательная»
7:49
Звезде «Великолепного века» Озчивиту подарили матрешку на фан-встрече в Москве
7:35
В Донецк доставили захваченную в Авдеевке трофейную технику ВСУ

Сейчас читают

«В момент схваток»: жена актера Зайцева вспомнила его самый романтичный поступок
«Нам нечем воевать»: боевики ВСУ признаются, что линия фронта скоро рухнет
«Недостающих женщин могли заменять боты…»: как устроена индустрия онлайн-знакомств
Бешеный клев: какую рыбу раньше ловили на Волге и что клюет сейчас

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок