Группа «Любэ» исполнит песню ST «Дай ему сил» на юбилейном концерте

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 42 0

Музыкант впервые представил эту песню на концерте в ЛНР для бойцов Росгвардии.

Фото, видео: Титов Андрей / ТАСС; 5-tv.ru

Группа «Любэ» исполнит песню рэпера ST «Дай ему сил» на своем юбилейном концерте, кадры с репетиции появились в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, как популярную песню исполняет лидер «Любэ» народный артист РФ Николай Расторгуев, а в качестве слушателя выступает композитор и продюсер Игорь Матвиенко. Певец решил исполнить композицию на юбилейном концерте по случаю 35-летия коллектива.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Леонид Дзюник похвалил песню рэпера ST. Песня «Дай ему сил», которую музыкант впервые представил на концерте в ЛНР для бойцов Росгвардии, появилась недавно, но уже стала народным хитом.

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