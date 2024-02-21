Звезда «Великолепного века» Бурак Озвичит приехал в Санкт-Петербург

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 53 0

Путешествие турецкого актера по России продолжается.

Фото, видео: Кадр из сериала «Чёрная любовь», 2015 г.; 5-tv.ru

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Звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит посетил культурную столицу России — город Санкт-Петербург. Видео, как он выходит из экспресс-поезда «Сапсан», появилось в распоряжении корреспондента 5-tv.ru.

Актер выглядит несколько устало от огромного количества фанатов, которые просят его о памятной фотографии с автографом, но, тем не менее, не теряет оптимизма и продолжает улыбаться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезде «Великолепного века» Озчивиту подарили матрешку на фан-встрече в Москве. Так, минувшим вечером артист стал специальным гостем на киноконцерте «Музыка турецких сериалов». И, конечно же, там собралась толпа его поклонников. Да не с пустыми руками, а с подарками.

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