В подмосковной Лобне предотвратили теракт в отношении правоохранителя

В подмосковной Лобне уроженец Ярославля пытался совершить теракт путем подрыва автомобиля сотрудника правоохранительных органов. Преступление предотвращено силами УФСБ России по Москве и области.

Злоумышленник заложил самодельное взрывное устройство под машину, которая стояла возле одного из административных зданий Лобни. Во время оперативных действий в городе был введен план «Загорск», жителей ближайших домов эвакуировали.

«СВУ обезврежено взрывотехниками ФСБ России. Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет», — сообщают в УФСБ России по городу Москве и Московской области.

По версии следствия, мужчина действовал по заданию украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене и террористическом акте. Подозреваемый заключен под стражу.

Ранее 5-tv.ru писал, что двух агентов спецслужб Украины задержали под Луганском.