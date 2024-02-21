Россияне в 144 странах смогут проголосовать на выборах президента
Для этого за рубежом будут открыты свыше 280 участков.
Фото, видео: © РИА Новости /Владимир Астапкович; 5-tv.ru
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Более 80% опрошенных россиян заявили, что пойдут голосовать на выборы. Такие данные озвучила сегодня глава ЦИК Элла Памфилова.
По ее словам, с жителями общались представили участковых комиссий в рамках проекта «ИнформУИК». Только за три дня они обошли почти 20 миллионов домохозяйств. Информирование в рамках этого проекта в ходе президентской кампании проходит впервые и охватывает 88 регионов.
Еще В ЦИК сообщили, что россияне, которые находятся за рубежом, смогут проголосовать в 144 странах. Там откроют 281 избирательный участок. Еще семь будут работать на территории Байконура.
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