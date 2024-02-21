Суточная норма: сколько мяса нужно съедать взрослому человеку за день

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 62 0

Диетолог Васильева: человеку необходимо съедать 400 граммов мяса в день

Суточная норма: сколько мяса нужно съедать взрослому человеку за день

Фото: www.globallookpress.com / Paul Williams - Funkystock

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Наш организм может получить достаточно белка из животных продуктов, но растительные тоже важны. Как составить сбалансированный рацион?

Если взрослый человек будет съедать 400 граммов индейки в день, это закроет суточную потребность организма в белке. Об этом врач-диетолог Полина Васильева рассказала изданию Газета.ру.

Для сравнения, чтобы закрыть суточную норму белка с помощью рыбы, придется съедать 500 граммов, например, трески. Если в рационе используется соя, то нужно употреблять около 300 граммов этого продукта.

Диетолог также отмечает, что растительный белок усваивается хуже, однако также важен для здорового питания. Животный белок усваивается быстро, но в питании его лучше ограничивать из-за насыщенных жиров и холестерина в мясе. Рекомендуется употреблять в день 50% от нормы белка животного происхождения и 50% растительного.

Согласно научным исследованиям, суточный рацион среднестатистического взрослого человека должен включать в себя не менее 90 граммов белка. При этом, белок может дополнительно расходоваться в стрессовых ситуациях, при высокой физической нагрузке, а также во время болезни. Женщины также активнее расходуют белок в период беременности и грудного вскармливания.

Ранее 5-tv.ru писал, что диетолог развеял мифы о «легких» продуктах для сжигания жира.

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