Суточная норма: сколько мяса нужно съедать взрослому человеку за день

Наш организм может получить достаточно белка из животных продуктов, но растительные тоже важны. Как составить сбалансированный рацион?

Если взрослый человек будет съедать 400 граммов индейки в день, это закроет суточную потребность организма в белке. Об этом врач-диетолог Полина Васильева рассказала изданию Газета.ру.

Для сравнения, чтобы закрыть суточную норму белка с помощью рыбы, придется съедать 500 граммов, например, трески. Если в рационе используется соя, то нужно употреблять около 300 граммов этого продукта.

Диетолог также отмечает, что растительный белок усваивается хуже, однако также важен для здорового питания. Животный белок усваивается быстро, но в питании его лучше ограничивать из-за насыщенных жиров и холестерина в мясе. Рекомендуется употреблять в день 50% от нормы белка животного происхождения и 50% растительного.

Согласно научным исследованиям, суточный рацион среднестатистического взрослого человека должен включать в себя не менее 90 граммов белка. При этом, белок может дополнительно расходоваться в стрессовых ситуациях, при высокой физической нагрузке, а также во время болезни. Женщины также активнее расходуют белок в период беременности и грудного вскармливания.

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