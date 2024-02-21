Собянин включил в программу реновации 12 новых площадок

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 12 0

На сегодняшний день введены в эксплуатацию новостройки для расселения одной тысячи старых пятиэтажек.

Собянин включил в программу реновации 12 новых площадок

Фото: © РИА Новости / Ольга Головко

В столичную программу реновации включены 12 новых площадок, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Стартовые площадки находятся в шести округах столицы: в Пресненском районе, в районах Головинский и Коптево, в Лосиноостровском и Останкинском районах, в Измайлове и Преображенском, а также в Текстильщиках и в Зюзине.

«Возведенные новостройки позволят расселить 36 старых домов и предоставить комфортное жилье 6,5 тыс. человек», — написал Собянин в Telegram.

Всего для строительства новых домов по программе реновации подобрано 614 площадок. Уже переехали или находятся в процессе переселения 154,1 тысяч жителей.

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