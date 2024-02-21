Собянин рассказал о строительстве моста в Мневниковской пойме

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 18 0

Работы планируется завершить уже в этом году.

Собянин рассказал о строительстве моста в Мневниковской пойме

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Строительство моста между Филевской и Мневниковской поймами планируется завершить в этом году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что готовность объекта составляет 40%. Все работы ведутся без остановки движения речного транспорта.

«Новое сооружение с четырьмя полосами движения в обоих направлениях и тротуарами для пешеходов свяжет две важнейшие территории развития Москвы», — отметил Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, «мост, соединяющий Мневники с районом Филевский Парк, также улучшит транспортную ситуацию на западе и северо-западе столицы».

В Филевской пойме продолжается возведение Национального космического центра, а в Мневниковской — строительство жилых кварталов, сооружение спортивных объектов и развитие транспортной сети. Например, там уже открыли новые станции БКЛ.

Сейчас в Москве находятся в стадии проектирования и строительства такие объекты, как мосты через Москву-реку в створе Берегового проезда и вблизи Новозаводской улицы, а также мосты через реку Раменка в створе продления Мосфильмовской улицы и реку Битца.

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