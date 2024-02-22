«Я опытный подкаблучник»: Тимофей Пронькин рассказал, кто главный в его доме

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 12 0

Певец Тимофей Пронькин назвал себя опытным подкаблучником

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

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Артист признается, что хочет равноправия и трезвых отношений.

Участник группы Hi-Fi Тимофей Пронькин эксклюзивно в беседе с 5-tv.ru на светской премьере фильма «Командир» рассказал, кто в его доме главный. Оказалось, что артист подкаблучник со стажем.

«Я, как опытный подкаблучник, конформист и приспособленец могу сказать, что должно быть какое-то равноправие. В конце концов, скоро 8 Марта, должен быть паритет какой-то», — сказал музыкальный исполнитель.

После этих слова артист все-таки поменял свою точку зрения и заявил, что он хочет равноправия в отношениях, но от мужчины много чего зависит.

«Нет, мужчина всему глава, естественно. Женщина шея — вот это — бла-бла-бла все! Я за то, чтобы были какие-то равноправные, трезвые отношения, но от мужчины очень многое зависит. Это основа, это стержень, это сила», — сказал Пронькин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена актера Зайцева вспомнила его самый романтичный поступок.

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