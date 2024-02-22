«Было бы неловко»: был ли роман у Тома Круза с дочерью экс-депутата Госдумы

Как сообщает источник, актер хочет избежать смущающих ситуаций в будущем.

Американский актер Том Круз расстался со своей девушкой Эльсиной, дочерью экс-депутата Госдумы Рината Хайрова. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на источник.

Как рассказывает издание, несмотря на разрыв, артист хотел бы остаться с моделью хорошими друзьями. Дело в том, что бывшая пара живет в одном многоквартирном доме в Лондоне, поэтому обоим намного проще разойтись без лишних скандалов.

«Было бы неловко завершить отношения на плохой ноте, если бы они столкнулись в лифте», — подметил собеседник газеты.

Причина расставания объясняется тем, что отношения между 61-летним актером и 36-летней манекенщицей «просто исчерпали себя». Нет ответа на вопрос, правдивы ли эти слухи, и был ли вообще роман у Круза с Хайровой, но эта версия существует, и она вполне популярна.

Впервые об отношениях Тома Круза и Эльсины Хайровой стало известно в декабре прошлого года. Экс-депутат Госдумы вскоре предположил, что подробности личной жизни дочери являются фейком.

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