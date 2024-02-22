Известный режиссер Юрий Коробейников провел мастер-класс для студентов в Луганске

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Довольны остались все — учащиеся узнали о последних трендах в индустрии, а мастер встретил настоящих единомышленников.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

Разговор людей, увлеченных одной страстью. Известный режиссер и оператор Юрий Коробейников, соавтор популярных киноработ последних лет, провел мастер-класс для студентов самого творческого вуза Донбасса — Луганской академии имени Матусовского.

И, судя по всему, довольны остались все. Учащиеся узнали о последних трендах в индустрии, а мастер встретил настоящих единомышленников. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин тоже присоединился к беседе.

Исполнение российского гимна по понедельникам, причем всегда разными коллективами — новая традиция самой творческой академии Донбасса. Нигде не обучают стольким профессиям искусства, как здесь.

Учат играть музыку, учат ее писать. Учат петь и танцевать в нескольких стилях. Здесь рисуют, делают афиши и даже мультфильмы создают: от кукольных до 3D. И, конечно, постигают мир театра и кино.

А когда Донбасс охватила война, Луганск расстреливала украинская авиация, брала город в окружение, студенты-музыканты играли для жителей прямо на улицах и не давали людям сойти с ума от царившего повсюду ада. Мужчины — студенты и преподаватели ВУЗа уходили защищать Родину, а девчонки из академии писали им песни на фронт.

В те дни кино стало спасением для студентов. Настоящей терапией. В своем киноклубе смотрели и обсуждали советские фильмы.

Поэтому встречи с большими российскими киномастерами — это особая история для академии. За десять лет сюда мало кто отважился приехать. Среди исключений — знаменитый оператор и режиссер Юрий Коробейников, соавтор самых успешных фильмов страны последних лет.

«Поэтому цель такая. Расположить их к себе, дать понять, что это не страшно, что можно и нужно задавать вопросы, потому что чем больше они спросят, тем больше они услышат, тем больше у них что-то останется. Вот, в этом цели», — рассказал Коробейников.

На встрече с гостем ребята не упустили шанс показать ему свои работы, да еще сделанные по мотивам коробейниковских хитов. Это был разговор людей, коллег, увлеченных одной страстью

«Были ли сложности? Например, когда нужно было снять сцену с пиротехническим пакетом и стадом овец», — привел пример режиссер.

Десятки вопросов-ответов. Встреча растянулась на два часа. Эти ребята обязательно снимут свои знаменитые картины. Возможно, отразив то, что они знают лучше других.

То, что происходило с родным Донбассом последние десять лет. Ведь именно в тяжелые времена роль искусства в жизни становится куда значительнее, чем в дни мирные. А ведь многие воспитанники Луганской академии воюют и по сей день.

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