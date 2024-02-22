Журналист Евгений Киселев* признан террористом и экстремистом в России

Журналист Евгений Киселев* внесен в перечень террористов и экстремистов. Соответствующий список опубликован на сайте Росфинмониторинга.

«Перечень террористов и экстремистов… Киселев Евгений Алексеевич, 15.06.1956 года рождения, город Москва», — говорится на сайте.

Весной 2022 года Минюст РФ внес Киселева в реестр физлиц-иноагентов. Он и его коллега Матвей Ганапольский* стали первыми лицами в этом перечне. Причиной стало осуществление политической деятельности в интересах Украины. Журналисты проживают на территории страны, работают в местных СМИ, следовательно, финансируются зарубежным капиталом.

Летом того же года МВД России объявило Евгения Киселева в розыск в рамках уголовного дела. Статья УК РФ не уточнялась.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что республиканец Линдси Грэм* включен в реестр террористов и экстремистов в России.

* — внесены Минюстом РФ в перечень физлиц, выполняющих функции иностранного агента