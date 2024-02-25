🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 февраля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 25 февраля, день принесет благоприятные перемены на карьерном и финансовом фронте. Шторм, в который вы попали, скоро утихнет, а перед вами отроется океан новых возможностей. Поставьте перед собой четкие и достижимые цели и идите к ним.

♈ Овны

И в деловых, и в личных отношениях сегодня возможны проблемы. Постарайтесь увернуться от негатива, чувствовать настроение собеседника и время от времени разбавлять разговоры шутками или интересными историями. Также сегодня у вас будет куда меньше сил, чем хотелось бы, и очень важно не браться за что-то серьезное и сложное, чтобы не бросить на полпути.

Космический совет: не горячитесь и старайтесь сохранять самообладание. Неблагоприятный день для общения.



♉ Тельцы

Самое главное для вас сейчас — смотреть в будущее с надеждой и мыслить позитивно. Новолуние сегодня намекает, что совсем скоро вас ждут серьезные перевороты в жизни и вы должны встретить их в прекрасном расположении духа. А вот верить кому-то в этот день — не выгодно. Вас, скорее всего, захотят обмануть или просто поделятся непроверенной информацией.

Космический совет: у вас получится сохранить хорошие отношения со всеми и избежать конфликтов.



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♊ Близнецы

Сегодня будет сложно отмахнуться от мыслей. Вы думаете и мечтаете о будущем, и звезды говорят, что хватит просто думать, пора действовать. Тем более, что идеи ваши очень легко превратить в жизнь.

А вот доверять что-то людям в этот день не стоит, лучше браться за все дела самому — так надежнее. Также полезно участвовать в жизнях своих близких — помогите кому-то или просто напомните о себе.

Космический совет: прислушайтесь к интуиции, она подскажет, как себя вести.

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♋ Раки

Похоже, вам придется сделать сложный выбор. Возможно, не сегодня, но точно в ближайшее время. Также стоит быть разборчивее в контактах — лучше не общаться с негативными людьми и теми, мысли с которыми у вас ну никак не совпадают.

В этот день у вас не так много сил, как хотелось бы, поэтому не стоит браться за непростые дела и сильно напрягаться — это может только навредить.

Космический совет: сосредоточьтесь на полезных делах, вам сегодня все по плечу.

♌ Львы

Сегодня вам будет сложно контролировать свой гнев. Постарайтесь выпускать пар экологичными путями, не задевая других. Например, с помощью спорта.

Также в этот день стоит уделять чужим проблемам больше внимания — старайтесь помогать даже незнакомым людям. Все это отразится на вашей карме. А вот предпринимать что-то новое не стоит — эти дела или планы сразу же забуксуют.

Космический совет: ожидайте сегодня денежные поступления, ваша щедрость будет вознаграждена.

♍ Девы

Каждое действие или решение молниеносно отпечатывается на будущем, поэтому ко всему стоит подходить с умом. От самого сложного, конечно, сегодня лучше отказаться.

Вам в этот день может круто повезти, но для этого не нужно что-либо предпринимать — все произойдет само собой. Полезно загадывать на будущее, просчитывать дальнейшие шаги — все это поможет добиться большего успеха.

Космический совет: с покупками сегодня лучше не спешить, так как сегодня будет сложно понять, что действительно нужно, а что — нет.





♎ Весы

Отмечайте все то, что приходит в вашу жизнь сегодня и завтра. Новые знакомства, события, настроение и вещи станут темой этого лунного месяца. Решать что-то в этот день — не лучшая затея: вы можете не видеть всей картины происходящего и ошибиться.

Также полезно просчитывать и чужие, и свои ходы, продумывать все варианты — это поможет вам выходить победителем из любой ситуации.

Космический совет: настойчивость и уверенность в своих силах вам очень пригодятся. Что-то может пойти не по плану, но в итоге со всем справитесь.



♏ Скорпионы

Включайте режим жесткой экономии — сегодня очень важно не тратить деньги. Звезды намекают, что совсем скоро вам понадобится крупная сумма, и затянуть пояс потуже нужно уже сейчас.

Также полезно в этот день сохранять силы — энергии будет не так много, как бы хотелось. Настроение тоже низкое — поднимайте его общением с близкими и чем-то вкусненьким.

Космический совет: вам помогут ваши старые знакомые, если обратитесь к ним за помощью.

♐ Стрельцы

Постарайтесь больше отдыхать сегодня — ваши силы почти на нуле. Но больше общаться — это будет поднимать настроение и заряжать энергией. А вот с решениями стоит подождать: в этот день вы можете что-то напутать или поторопиться с ответом.

Также мелочи сейчас будут отвлекать от чего-то действительно серьезного. Попробуйте не реагировать на раздражители и нюансы, занимаясь только важным.

Космический совет: старайтесь сегодня не переутомляться. Вам будет полезно сделать паузу и отдохнуть.

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♑ Козероги

Смело отказывайтесь от чужих советов, да и своими не фонтанируйте — сегодня это не доведет до добра. Звезды настоятельно рекомендуют больше отдыхать и сохранять энергию всеми способами — она в этот день почти на нуле.

Нервы тоже на пределе, поэтому постарайтесь уходить подальше от конфликтов и ссор — сохраняйте хорошее настроение, смотрите на вещи оптимистично.

Космический совет: отправляйтесь в путешествие со своими друзьями, все поездки пройдут удачно.



♒ Водолеи

Сглаживайте углы в общении и чаще идите на уступки — рецепт позитивного настроения сегодня. Также звезды советуют встать пораньше и начать работать или заниматься важными делами с самого утра — тогда и голова будет соображать лучше, и энергии будет достаточно.

Те же, кто любит полежать в кровати подольше, могут в этот день ничего не успеть — ни сил, ни желания заниматься чем-то у вас не будет.

Космический совет: сегодня к вашему мнению будут прислушиваться даже враги. Все ваши решения верные.





♊ Рыбы

Избавляйтесь от хлама. Не бойтесь выкинуть или отдать кому-то старые вещи, наведите чистоту на рабочем столе и в почте. Вы почувствуете легкость, ваше настроение взлетит, а на пустое место обязательно придут новые возможности.

Не стоит бежать за целями, сломя голову, иначе можете совершить много ошибок. Вы точно добьетесь своего, но только в определенный момент.

Космический совет: соглашайтесь на предложения друзей, вы точно не пожалеете и наберетесь сил перед рабочей неделей.

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