🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 февраля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 26 февраля, старайтесь смотреть на вещи реально и не строить иллюзий. Сегодня это может быть непросто, порой соблазн выдать желаемое за действительное будет очень силен. Утром не исключены мелкие недоразумения, но все быстро уладится. Вторая половина дня порадует приятными сюрпризами и удачными совпадениями.

♈ Овны

Сегодня постарайтесь не тратить время в пустых разговорах. Результативным будет только кропотливый труд, направленный на достижение материального благополучия.

Упущенное время сегодня будет сложно наверстать позднее. Сегодня также появится шанс исправить некоторые ошибки в отношениях с партнером. Известия, которые поступят вам после полудня, могут разочаровать, однако не следует придавать большого значения всем непроверенным новостям.

Космический совет: наведите дома порядок и избавьтесь от ненужных вещей. отличное время расхламить свою жизнь.



♉ Тельцы

Сегодня выгодное на первый взгляд предложение не принесет прибыли, несмотря на его заманчивость и рациональность. До обеда будьте осмотрительны в общении и избегайте возникновения стычек с коллегами или руководством.

В этот день важно проявить терпение и выдержку. В любом деле и начинаниях не следует спешить и важно обдумать все предварительно, чтобы исключить любой риск.

Космический совет: проведите семейное мероприятие и встретьтесь близкими людьми, повод найдется.



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♊ Близнецы

Сегодня на первый план выйдут финансовые вопросы. Также вероятен успех в личных отношениях.

Сегодня внимательно присмотритесь к текущим делам. Есть вероятность, что вы неверно оцениваете ситуацию, при этом стараетесь найти подтверждение правильности своих поступков.

В этот день следите за своим здоровьем и избегайте излишеств.

Космический совет: не стоит рассчитывать на легкий успех в важных делах. можно добиться многого, но придется потрудиться.

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♋ Раки

Сегодня избегайте всевозможных порывов, которые будут подталкивать вас на необдуманные действия. В этот день следует позаботиться о себе и своем здоровье. Это будет удачное время, чтобы избавиться от дурных привычек и привязанностей.

Ваш потенциал сегодня будет на высоте. При должном подходе к делам возможен успех в любых начинаниях.

Космический совет: будьте осторожнее с деньгами. дважды подумайте, прежде чем делать незапланированные покупки.

♌ Львы

Сложный день, в течение которого вероятны мелкие потери и неприятности. Сегодня не удастся избежать агрессии в ходе общения с малознакомыми людьми.

В процессе работы можно ожидать недоразумений и придирок со стороны коллег или руководства.

Однако к обеду проявление положительных тенденций усилится и все страсти утихнут. Сегодня будьте внимательны в выборе блюд и отдавайте предпочтение простой и здоровой пище.

Космический совет: если планируете отпуск, то надо хорошо продумать маршрут и взять с собой все самое необходимое.

♍ Девы

Сегодня будьте бдительны во всем. Звезды предупреждают вас о возможных неудачах в профессиональной деятельности и общении.

В это время реально оценивайте свои возможности, не беритесь за те дела, которые будут не по вашим силам. Вероятно, вы не сможете удачно завершить некоторые из них, что приведет к огорчениям и ваше настроение может испортиться.

Негативные тенденции дня может частично исправить объективный взгляд на ситуацию и реальная оценка своего положения.

Космический совет: вас сегодня порадуют встречи с давними знакомыми, а также общение с друзьями, оно подарит массу позитивных эмоций.





♎ Весы

Сегодня будьте готовы к переменам, могут появиться перспективные планы, которые в итоге принесут вполне неплохие денежные доходы.

Многое из того, что будет задумано в этот день, может в скором времени реализоваться. Сегодня осмотрительно подходите к любым необдуманным действиям. Не следует идти на поводу у других людей, лучше не полагаться на чужие мысли, которые могут быть ошибочными.

Сегодня в вашей личной жизни могут произойти перемены. Важно сохранять самообладание и не пытаться навязывать партнеру свое мнение.

Космический совет: вас ждут приятные сюрпризы. сегодня пригодится изобретательность и умение принимать смелые решения.



♏ Скорпионы

День благоприятный для многих дел. Сегодня можно заниматься планированием, больше общаться и выстраивать личные отношения.

Знакомства, которые могут произойти в это время, будут носить долговременный характер. Правильно выбранная тактика действий на рабочем поприще позволит продвинуться по службе, стать фундаментом для карьерного роста.

В этот день для вас откроются новые перспективы. Следует воспользоваться этой возможностью, что обеспечит вам в итоге финансовую прибыль.

Космический совет: пришло время отказываться от вредных привычек и постараться внести в жизнь что-то новое.

♐ Стрельцы

Эмоциональная нестабильность и впечатлительность могут сыграть с вами неприятную шутку. В этот день следует отказаться от легкомысленного подхода к работе, это позволит избежать потерь и проколов в делах.

При определенных обстоятельствах могут возникать конфликты с руководством, чего следует остерегаться, так как это может негативно отразиться на вашей репутации.

Космический совет: не прощайте предателей, они того не заслуживают. возможны новые знакомства.

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♑ Козероги

В этот день звезды рекомендуют воздержаться от всевозможных излишеств и трезво оценивать текущую ситуацию. В этот период важно избегать активной деятельности и снизить физические нагрузки.

Также следует отказаться от ненужных контактов, они могут принести лишь мелочные споры или пустую болтовню. Сегодня будьте предельно тактичны в общении с близкими друзьями, чтобы не вызвать их ревности или обиды.

Космический совет: пора решать важные вопросы, сегодня вы справитесь с этим отлично, вам будет сопутствовать удача.



♒ Водолеи

Это будет вполне благоприятный день для активного отдыха, планирования дел на перспективу, общения с близкими людьми.

Задушевные беседы с родственниками принесут душевный комфорт и гармонию. Во второй половине дня можно ожидать новостей, которые в некоторой степени могут повлиять на ваши планы.

Новые знакомства, которые завяжутся в этот период, не будут длительными. Звезды не советуют излишне обнадеживать себя раньше времени.

Космический совет: в важных делах сможете добиться успеха, все поездки сложатся хорошо.





♊ Рыбы

Заботы этого дня будут связаны с неурядицами или недоразумениями в сфере профессиональной деятельности. Ваше финансовое состояние в этот день будет крайне неустойчивым. Не исключено, что этому будет способствовать ваша неверная оценка реального положения дел.

Любая работа в это время потребует от вас больше усилий и времени, чем вы планировали, а результаты не обрадуют и будут сомнительными.

Космический совет: ждите ценные подарки от ваших друзей. вы найдете что-то, что очень давно потеряли. поговорите с близкими о том, что на душе.

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