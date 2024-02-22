В Москве супруги до смерти забили родственника сковородкой в новогоднюю ночь

В Москве перед судом предстанет семейная пара, которая в новогоднюю ночь расправилась с мужчиной, забив его сковородкой. Как стало известно 5-tv.ru, на протяжении долгого времени супруги хранили тело жертвы в диване, обложив его ароматизаторами.

Преступление произошло в ночь на 1 января 2023-го. Погибший — 56-летний отец обвиняемого. По версии следствия, пара готовилась заранее, целью были деньги, которые скопил свекор на своем счету — чуть меньше полутора миллионов рублей.

«Они пригласили отметить его Новый год, пообещали подарить путевку на отдых, он и согласился. А потом сразу пропал», — сообщает источник 5-tv.ru.

По словам источника, мужчину сначала душили, а после забили насмерть сковородкой, нанося удары преимущественно по голове. Когда тот перестал подавать признаки жизни, положили тело в поддон дивана вместе с ароматизаторами, которые, к слову, приобрели заранее. За это время супруги сняли деньги с его банковской карты.

Преступникам долгое время удавалось скрывать убийство даже от других родственников, переписываясь от имени отца. Однако его сестра в какой-то момент заподозрила неладное и приехала в квартиру, где и обнаружила труп брата.

Правоохранители проводили расследование уголовного дела по трем статьям, в том числе, по факту убийства по предварительному сговору.

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