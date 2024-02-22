В Москве супруги до смерти забили родственника сковородкой в новогоднюю ночь

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 41 0

Долгое время супруги хранили тело жертвы в диване, обложив его ароматизаторами. Но зачем?

В Москве супруги до смерти забили родственника сковородкой в новогоднюю ночь

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В Москве перед судом предстанет семейная пара, которая в новогоднюю ночь расправилась с мужчиной, забив его сковородкой. Как стало известно 5-tv.ru, на протяжении долгого времени супруги хранили тело жертвы в диване, обложив его ароматизаторами.

Преступление произошло в ночь на 1 января 2023-го. Погибший — 56-летний отец обвиняемого. По версии следствия, пара готовилась заранее, целью были деньги, которые скопил свекор на своем счету — чуть меньше полутора миллионов рублей.

«Они пригласили отметить его Новый год, пообещали подарить путевку на отдых, он и согласился. А потом сразу пропал», — сообщает источник 5-tv.ru.

По словам источника, мужчину сначала душили, а после забили насмерть сковородкой, нанося удары преимущественно по голове. Когда тот перестал подавать признаки жизни, положили тело в поддон дивана вместе с ароматизаторами, которые, к слову, приобрели заранее. За это время супруги сняли деньги с его банковской карты.

Преступникам долгое время удавалось скрывать убийство даже от других родственников, переписываясь от имени отца. Однако его сестра в какой-то момент заподозрила неладное и приехала в квартиру, где и обнаружила труп брата.

Правоохранители проводили расследование уголовного дела по трем статьям, в том числе, по факту убийства по предварительному сговору.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что «барнаульский маньяк» сознался в убийстве десяти девушек.

-3° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
92.75
0.31 100.44
0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:38
Группа «Любэ» в полном составе провела репецитию перед масштабным концертом
21:30
Собянин рассказал о новом принципе работы лучевой диагностики в Москве
21:17
Один человек погиб и восемь пострадали при теракте в Израиле
21:05
Вкусно и доступно: рецепт гречки по-купечески
20:52
В Госдуме отказались включать в ОСАГО компенсацию за упавшие на авто сосульки
20:44
Собянин подвел итоги московского детского чемпионата «Мастерята»

Сейчас читают

Стало известно меню ужина Путина и глав СНГ в Казани
Роструд объяснил должны ли работникам доплачивать за болеющих коллег
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит
«Жили за жизненный принцип»: почему хиты 90-х снова в тренде

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок