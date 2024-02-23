С особом вниманием: как россиянки будут поздравлять своих мужчин 23 февраля

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 16 0

Свыше 60% россиянок поздравят своих мужчин с 23 февраля

С особом вниманием: как россиянки будут поздравлять своих мужчин 23 февраля

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

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Тема:
День защитника Отечества

День защитника Отечества можно по праву считать одним из главных праздников в России.

Сегодня, 23 февраля, мужчины принимают поздравления в честь Дня защитника Отечества. Но сколько россиянок готовы побаловать своих возлюбленных? По итогам опроса, которые провело издание KP.RU, поздравить представителей сильного пола собираются 63% опрошенных женщин.

Кроме того, 45% россиянок собираются самостоятельно приготовить любимые блюда для своих мужчин. Кто-то будет баловать своих любимых походом в ресторан. Отметить праздник в ресторане собираются 3% опрошенных.

К сожалению, не все смогут быть рядом со своими близкими 23 февраля. А именно 8% опрошенных собираются поздравить своих защитников онлайн. Часть опрошенных женщин (5%) ответили, что отпустят своих защитников отпраздновать с друзьями.

Меньше всего тех, кто хочет устроить поездку-сюрприз для своего мужчины. Таких всего 2%.

 

Ранее 5-tvru писал о лучших подарках на 23 февраля.

Тема:
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