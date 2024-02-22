Отмывание денег и терроризм: в России растет число подозрительных финансовых операций

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 39 0

Росфинмониторинг выявил рост числа подозрительных финансовых операций

Отмывание денег и терроризм: в России растет число подозрительных финансовых операций

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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Только недавно один из банков потерял лицензию после участия в «серых» схемах.

В России выросло количество подозрительных финансовых операций, совершенных физлицами. Об этом со ссылкой на данные Росфинмониторинга сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, это может привести к повышенным рискам отмывания денег и даже финансового терроризма для банков и других подобных организаций. В качестве примера эксперты называют «КИВИ Банк», который не так давно потерял лицензию по решению Центробанка России. Именно электронные кошельки наряду с прочим могут являться рычагами, которые применяются при получении преступных доходов.

«Росфинмониторингом в последнее время отмечается увеличение количества и доли подозрительных операций с участием физических лиц. Соответственно финансовые организации, специализирующиеся на розничном бизнесе, обслуживании физических лиц оказываются в текущих условиях наиболее подверженными рискам отмывания преступных доходов и финансирования терроризма», — отметили в ведомстве.

«КИВИ Банк» занимал 89 место в банковской системе России по величине активов и, как сообщили в Центробанке, нарушал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, можно ли спасти деньги на Qiwi-кошельках.

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