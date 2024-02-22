Собянин рассказал о новом принципе работы лучевой диагностики в Москве

Количество лучевых исследований в столице за прошлый год выросло на 15%, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Половина снимков — 5 из 10 млн — описаны врачами Московского референс-центра. Благодаря ему лучевая диагностика в городе уже четыре года работает по новому принципу», — отметил Собянин в Telegram.

Мэр рассказал, как организована служба лучевой диагностики: пациент проходит соответствующее исследование в поликлинике по месту жительства. Далее медицинское изображение автоматически загружается в Единый радиологический информационный сервис, после чего его изучают специалисты Московского референс-центра. Благодаря такой системе время описания исследований сократилось в 16 раз, отметил Собянин.

Столичный референс-центр появился в апреле 2020 года, он является структурным подразделением Центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы. В референс-центре работают порядка 400 врачей-рентгенологов. Описание исследования здесь выполняется в пределах 24 часов. В работе врачи-рентгенологи активно используют компьютерное зрение — автоматизированное выявление признаков патологии на основе алгоритмов искусственного интеллекта. Нейросети помогают находить на маммограммах, КТ, МРТ и рентгеновских снимках признаки 37 заболеваний. Точность диагностики сервисов ИИ достигает 95%.