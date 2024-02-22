Группа «Любэ» и хор Сретенского монастыря вместе исполнят песню «Конь»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 44 0

В эти минуты музыкальный коллектив дает грандиозный концерт в Москве, посвященный 35-летию группы.

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

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Знаменитую песню «Конь» исполнит группа «Любэ» вместе с хором Сретенского монастыря на своем юбилейном концерте в Crocus City Hall в Москве. Об этом корреспонденту «Известий» Виктории Жильцовой рассказал участник хора Евгений Нестеров.

«Мы выступали пять лет назад здесь же, в Crocus City Hall. Тогда мы исполняли ту же самую песню, что и сегодня. Это всеми любимая композиция «Выйду в поле ночью с конем», — поделился он.

Нестеров отметил, что в прошлый раз хор исполнял эту песню без лидера группы Николая Расторгуева, а сегодня на концерте сделают это вместе с ним.

Концерт «Любэ», посвященный 35-летию группы, уже вовсю гремит в Москве. Как проходила репетиция музыкального коллектива — смотрите в нашем материале.

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