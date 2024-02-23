Весь зал стоял! Как прошел юбилейный концерт группы «Любэ» в Москве

Музыкальный коллектив с размахом отметил на сцене свое 35-летие!

Легендарная группа «Любэ» с размахом отметила свое 35-летие на сцене Crocus City Hall в Москве. Вечером 22 февраля музыкальный коллектив исполнил полюбившиеся миллионам россиян композиции. Кадры с мероприятия оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Желающих вживую послушать любимую группу было много — все билеты разлетелись, как горячие пирожки. Оно и понятно! Помимо хитов зрителям подготовили сюрприз. Одну из самых своих известных композиций — «Конь» — группа спела вместе с хором Сретенского монастыря.

Также лидер группы Николай Расторгуев исполнил новую песню рэпера ST «Дай ему сил», которая уже успела стать фронтовой. Произведение молодого музыканта он назвал находкой.

О том, как прошел концерт, можно судить по бурным аплодисментам зрителей. Очевидно, что россияне остались довольны. Впереди у «Любэ» еще один концерт. Сегодня, 23 февраля, музыкальный коллектив выступит на этой же сцене. Затем группа отправится в Санкт-Петербург.

Не стоит расстраиваться тем, кто не успел купить билет или по каким-либо другим причинам попасть на мероприятие. Трансляция большого концерта «Любэ» пройдет в эфире РЕН ТВ 24 февраля в 23:50 по московскому времени.

«Любэ» ворвались на эстраду в начале 90-х. А творчество выходит за рамки одного жанра, в репертуаре — произведения на все случаи жизни. Уже 35 лет композиции группы в лидерах хит-парадов, а голос Расторгуева знает вся страна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рэпер ST восхитился исполнением группой «Любэ» его песни «Дай ему сил».