Кремль отреагировал на слова Пашиняна о позиции по Украине: «Это не секрет»

Песков: позиции РФ и Армении по ситуации на Украине диаметрально расходятся
Фото: © РИА Новости / Дмитрий Астахов
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При этом Москва намерена продолжать настойчиво доказывать свою правоту.
Позиции России и Армении по ситуации на Украине диаметрально расходятся. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова армянского премьер-министра Никола Пашиняна.
«У нас диаметрально противоположные точки зрения в отношении того, что происходит на Украине, и в отношении конфликта вокруг Украины. Это не секрет», — сказал он в беседе с журналистами.
Песков назвал хорошо известной позицию «армянских друзей». Москва не согласна с Ереваном в этом вопросе и намерена продолжать настойчиво объяснить свою правоту.
Прежде в ходе встречи с представителями армянской диаспоры Германии Никол Пашинян заявил, что Ереван не является союзником Москвы по вопросу Украины. По его словам, Алма-Атинская декларация от 1991 года распространяется на всех, а не только на Армению.
Ранее 5-tv.ru писал, что Пашинян счел невозможным продолжение военного сотрудничества с Россией «как по объективным, так и по субъективным причинам.
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