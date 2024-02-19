Кремль отреагировал на слова Пашиняна о позиции по Украине: «Это не секрет»

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Евгения Романова
Евгения Романова 25 0

Песков: позиции РФ и Армении по ситуации на Украине диаметрально расходятся

Кремль отреагировал на слова Пашиняна о позиции по Украине: «Это не секрет»

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Астахов

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Тема:
Спецоперация

При этом Москва намерена продолжать настойчиво доказывать свою правоту.

Позиции России и Армении по ситуации на Украине диаметрально расходятся. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова армянского премьер-министра Никола Пашиняна.

«У нас диаметрально противоположные точки зрения в отношении того, что происходит на Украине, и в отношении конфликта вокруг Украины. Это не секрет», — сказал он в беседе с журналистами.

Песков назвал хорошо известной позицию «армянских друзей». Москва не согласна с Ереваном в этом вопросе и намерена продолжать настойчиво объяснить свою правоту.

Прежде в ходе встречи с представителями армянской диаспоры Германии Никол Пашинян заявил, что Ереван не является союзником Москвы по вопросу Украины. По его словам, Алма-Атинская декларация от 1991 года распространяется на всех, а не только на Армению.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пашинян счел невозможным продолжение военного сотрудничества с Россией «как по объективным, так и по субъективным причинам.

Тема:
Спецоперация
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