В Новосибирске горит склад на площади 800 «квадратов»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 22 0

В Новосибирске горит склад на площади 800 кв. м

Фото, видео: © РИА Новости / Елена Копылова; Telegram / МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru

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К тушению привлечен пожарный поезд.

Склад с паллетами, продуктами питания и металлическими изделиями горит в Новосибирске. Площадь пожара достигла уже 800 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС РФ.

На месте работают 67 специалистов и 20 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал детали пожара в здании «Известия Холл» в Москве, произошедшего в середине февраля.

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