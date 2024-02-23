В Новосибирске горит склад на площади 800 «квадратов»

К тушению привлечен пожарный поезд.

Склад с паллетами, продуктами питания и металлическими изделиями горит в Новосибирске. Площадь пожара достигла уже 800 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС РФ.

На месте работают 67 специалистов и 20 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал детали пожара в здании «Известия Холл» в Москве, произошедшего в середине февраля.