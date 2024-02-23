«Мы предупреждаем»: Пекин отреагировал на санкции против китайских компаний

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 27 0

Посольство КНР в Лондоне: Пекин примет меры по защите своих компаний от санкций

«Мы предупреждаем»: Пекин отреагировал на санкции против китайских компаний

Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov

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Фирмы попали под «немилость» Британии из-за сотрудничества с Россией.

Пекин делает все, чтобы защитить законные интересы китайских компаний, которые попали под санкции Великобритании. Соответствующее сообщение появилось на сайте КНР в Лондоне.

Британия ввела санкции против нескольких компаний разных стран, объединяющим фактором которых является сотрудничество с Россией. В «черный список» попали несколько китайских организаций: Finder Technology, Juhang Aviation Technology (Shenzhen) и Beijing Micropilot Flight Control Systems.

В Пекине подчеркнули, что такие меры являются односторонними и нарушают международное право, и власти КНР дадут решительный отпор.

«Китай примет необходимые меры, будет решительно защищать законные права и интересы китайских компаний. Мы предупреждаем британскую сторону, что любые действия, которые наносит ущерб интересам Китая, встретят решительный отпор со стороны Китая», — говорится в сообщении.

В посольстве также затронули украинский вопрос и добавили, что Китай всегда придерживался объективности и выступал за мирное урегулирование конфликта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Китай раскритиковал G20 за решение обсуждать Украину на министерской встрече.

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